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Как эмбарго на российское дизтопливо отразиться на рынке ЕС: прогноз главы Total

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Украина, Суббота 28 января 2023 12:59
Как эмбарго на российское дизтопливо отразиться на рынке ЕС: прогноз главы Total Фото: глава TotalEnergies Патрик Пуянне (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Европейском Союзе нет риска дефицита дизельного топлива после запрета на импорт с территории Российской Федерации с 5 февраля 2023 года, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пуянне бельгийской газете L'Echo.

По его словам, Total будет управлять всеми своими нефтеперерабатывающими заводами, в том числе в Саудовской Аравии, отдавая приоритет поставкам в Европу. Но предупредил, что это повлечет за собой дополнительные транспортные расходы.

"Это всегда одна и та же история: есть предложение, но есть и цена", - сказал он.

Запрет Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, вступает в силу 5 февраля. Некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к дефициту на континенте. По данным Goldman Sachs Group Inc., на Россию приходится 15% мировых потоков дизельного топлива, причем 80% из них до недавнего времени приходилось на Европу.

Ожидается, что потолок цен на поставки дизельного топлива с территории РФ в другие цены будет установлен на уровне 100-110 долларов за баррель.

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