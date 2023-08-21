RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как долго в Украине удержится жара: прогноз синоптиков до конца лета

Фото: жара удержится до конца лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Похолодания можно ожидать в начале осени.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и сохранится, ничего существенно не изменится", - сказал синоптик.

По его словам, дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди - в северных и северо-восточных областях, но их будет мало.

Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое понижение температуры".

Синоптик напомнил, что жарким был "почти весь август", но "когда-то это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание - ред.)", - добавил он.

 

Напомним, в последние дни в Украине держится жаркая погода с температурой до 35 градусов тепла днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр