Как Довбик голом помог "Жироне" разгром аутсайдера организовать: видео

Испания, Ла Лига, 32-й тур

"Жирона" – "Кадис" – 4:1

Голы: Э. Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 – Эскаланте, 81

К середине первой половины "жирондинцы" уже имели двойное преимущество над андалусийцами. Сначала Эрик Гарсия головой замкнул навес Савио после розыгрыша углового. Затем Мартин из пределов штрафной технично уложил левой в дальний угол ворот.

Еще дважды "Жирона" забила под занавес встречи. На 71-й минуте Довбик принял мяч на углу вратарской, подработал под удар и пробил в ближний угол. "Кадис" ответил голом Эскаланте. Однако Порту восстановил паритет – обошел голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Уверенная победа гарантировала "Жироне" выступление в еврокубках в следующем сезоне. Команда Мичела также укрепила свои позиции в топ-4 Ла Лиги. "Красно-белые" набрали 68 очков и остаются на 3-й строчке.

Тем временем Довбик продолжил лидировать в списке бомбардиров чемпионата Испании. Украинец записал в свой актив 18 голов. Англичанин Беллингем из мадридского "Реала" и форвард "Осасуны" из Памплоны Будимир имеют по 16 мячей.