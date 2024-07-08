Как дождь влияет на электронные ассистенты в авто: советы водителям

В настоящее время автопроизводители еще не выпускают моделей с полноценным автопилотом. И соответственно предупреждают владельцев, что даже при наличии в машине систем, которые берут на себя часть функций водителя, сам водитель должен следить за обстановкой и вмешиваться в ситуацию.

Но ведь наличие в спецификации приобретенного авто длинного перечня электронных помощников подсознательно расслабляет и успокаивает водителя: мол, если я помешаю за рулем, "автопилот" подстрахует. Оказывается, бывают ситуации, когда не подстрахует – хотя действительно должен.

Когда дождь мешает видеть дорогу

Видимо, владельцы автомобилей с богатым комплектом систем безопасности иногда видели на информационном экране машины тревожное предупреждение типа: "Система N не может выполнять свою функцию!" Это бывает, например, в условиях снегопада или ливня, когда камера или радар не могут адекватно сканировать пространство вокруг машины.

К сожалению, тесты независимых экспертов показали, что такое предупреждение автомобиль выдает не всегда, потому что системы все равно ошибаются. Например, испытания, проводимые одним из подразделений Американской автомобильной ассоциации, во время дождя зафиксировали ошибки в работе систем удержания в полосе движения и автоматического экстренного торможения.

При автоматическом торможении со скорости 40 км/ч в 17% случаев автомобиль "недотормозил" и врезался в впереди стоящую машину. При торможении со скорости 56 км/ч (35 миль/час) процент столкновений вырос до 33%.

Итоги тестов системы помощи при движении в полосе во время дождя оказались еще хуже: машина "потеряла" свою полосу движения в 69% ситуаций, созданных испытателями.

Почему ошибаются системы безопасности

С технической точки зрения, в таких ошибках электроники нет ничего удивительного, ведь камерам и радарам, как и глазу человека, мешают струи дождя. Более того, при экстренном торможении может сказываться хуже сцепления шин с мокрым асфальтом. А вообще, зависимость эффективности электронных помощников водителя от характеристик конкретных моделей шин является темой отдельного разговора.

Следует ожидать, что в последующих поколениях водительской помощи конструкторы смогут решить эту проблему. А пока инженеры советуют автовладельцам подробнее знакомиться с тонкостями работы электронных помощников на конкретной модели авто и с их ограничениями. В принципе максимально достижимая чистота лобового стекла и самих датчиков (камер) позволит повысить чувствительность сенсоров, в том числе и в сложных условиях.

Таким образом получается, что при некоторых условиях, в частности, в дождь, водителю не стоит рассчитывать, что его авто остановится перед машиной, которая неожиданно затормозила впереди него в потоке. Или что автомобиль сам вернется в свою полосу движения, если водитель по невнимательности допустит пересечение разделительной разметки.

Кратко

Современная электроника – равно как и человек, кстати, – не может совершенно точно учесть все детали дорожной обстановки. Поэтому неудивительно, что плохие погодные условия увеличивают вероятность ДТП, даже когда в ситуацию вмешиваются компьютеризированные системы. Следовательно, если вы не хотите попасть в аварию, управлять автомобилем нужно так вдумчиво и аккуратно, как будто никаких электронных помощников у на борту нет. И это касается не только дождливой погоды.