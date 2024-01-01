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Как дозвониться спасателям МЧС и полиции, если нет связи, - советы МВД

Фото: как дозвониться спасателям МЧС и полиции если нет связи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

МВД дало советы, как позвонить на номера 101 и 102, когда нет мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.

Если у вас нет связи, вы можете обратиться в полицию или ГСЧС через мессенджеры. Номера телефонов для вашего региона есть на сайте МВД или в социальных сетях. Для этого вам нужен доступ к интернету,

"Номера телефонов есть на официальном сайте Министерства, а также на страницах социальных сетей МВД. Номер необходимо внести в свою телефонную книгу и после этого позвонить по телефону через любой удобный мессенджер", - объяснил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

Также МВД приняло меры, чтобы предупредить население о воздушных тревогах, даже когда нет связи. Если система оповещения не работает, экипажи полиции и ГСЧС будут оповещать людей по громкоговорителям.

Кроме того, связь всегда есть в "Пункті незламності". Можно туда зайти и обратиться за помощью.

Ранее мы писали, что делать, если SIM-карта не находит сеть мобильного оператора.

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