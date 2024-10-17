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Как "Днепру" одной четверти для сенсации в баскетбольном Кубке Европы не хватило: видео

Фото: Николас Уорд пытается скрыть мяч от Станислава Тимофеенко (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Днепр" потерпел достойное поражение от лиссабонского "Спортинга" во 2-м туре группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, группа D, 2-й тур

"Днепр" – "Спортинг" – 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)

 

 

После ровного дебюта встречи фаворит постепенно завладел инициативой. Лиссабонцы попытались уйти в отрыв. Результат оказался посредственным – по итогам первой четверти "Спортинг" оформил +6.

На старте второй десятиминутки команда Владимира Коваля отстала на 9 пунктов. Однако днепровцы не сникли и начали создавать номинальным гостям проблемы с обеих сторон площадки. В конце концов, на большой перерыв "Днепр" ушел с минимальным дефицитом очков.

Третья четверть обернулась качелями. Соперники несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Впрочем, ни "Днепр", ни "Спортинг" создать солидное преимущество не сумели. Концовка игрового отрезка лучше удалась лиссабонцам, поэтому на решающую 10-минутку они вышли с преимуществом (49:47).

В начале финальной четверти "Днепр" намекнул на сенсационный результат, выйдя вперед (52:51). Но этим ходом только разгневал баскетболистов "Спортинга". Те выдали суперотрезок (17:0!) и решили судьбу противостояния. На последней минуте днепровцы лишь сумели избежать разгрома.

Итак, "Днепр" стартовал в основной сетке турнира с двух поражений. Новая попытка оформить неожиданность намечена уже на пятницу, 18 октября. На той же лиссабонской арене команда Коваля во второй раз встретится со "Спортингом".

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