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Лень пассивным выступлением не избавил "Сакраменто" от поражения в предсезонке НБА

Солт-Лейк-Сити, Среда 16 октября 2024 11:48
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Лень пассивным выступлением не избавил "Сакраменто" от поражения в предсезонке НБА Фото: Алексей Лень удачно исполнил трехочковый (ctinsider.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Алексей Лень не спас "Сакраменто Кингз" от поражения "Юте Джаз" в спарринге в преддверии старта сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинский центровой начал матч на скамейке запасных, а его соотечественник Святослав Михайлюк не попал в состав "джазменов". В стартовой пятерке калифорнийцев появились Фокс, Эллис, Сабонис, Мюррей и Дерозан.

Лень получил игровое время похзже. На паркете в целом он провел 14 минут. Украинец успел набрать только 3 очка, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался положительным (+6).

Лень совершил один трехочковый бросок, оказавшийся точным. Кроме того, он однажды потерял мяч. Для сравнения, основной центровой "Сакраменто" Сабонис оформил дабл-дабл – 29 очков, 16 подборов и 8 передач за 36 минут с лишним минут в игре. Но даже этого не хватило для успеха (114:117).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в училищах физкультуры Луганска и Днепра, а также СДЮШОР-5 Днепра.

Не получил реальный шанс закрепиться в первой команде "Днепра" после выдающихся выступлений в дубле команды. Переехал в США и оказался в составе "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

В рядах "Санз" провел 5 сезонов. Позже защищал цвета "Атланты", "Сакраменто", "Торонто" и "Вашингтона". Вернулся в "Кингз" в августе 2021-го. Кумиры в баскетболе – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

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