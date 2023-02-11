Как действовать в случае землетрясения: украинцам дали рекомендации

Если землетрясение застало вас в помещении

1. Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами или лестницами, если проживаете выше пятого этажа.

2. Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

3. Выберите самые безопасные места комнаты - дверной проем или уголок с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

4. Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

5. Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Землетрясение застало вас в автомобиле

1. Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте дверь.

2. Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.

3. Включите радио и слушайте рекомендации по дальнейшим действиям.

Угрожают ли Украине масштабные землетрясения

Как считают спасатели, риски землетрясения в Украине есть, но крайне незначительны.

Например, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук говорит, прежде всего сообщение об угрозе землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику среди населения.

"Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такое же масштабное землетрясение, мы не можем. Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить", - отметил Демчук.

Напомним, что 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8, после чего страны почувствовали еще несколько землетрясений, что также усугубило ситуацию. Стихия разрушила много домов, а также забрала жизни десятков тысяч человек.

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