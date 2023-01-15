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Как действовать во время обрушения здания при взрыве: советы МВД

Фото: как действовать во время обрушения здания при взрыве: советы МВД (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

При взрыве в здании необходимо стараться сохранять спокойствие и соблюдать важные инструкции, которые помогут сохранить жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Если есть возможность покинуть здание:

Важно не пользоваться лифтом. При возможности предупредите других об опасности обрушения. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска. От дома важно отойти как можно дальше.

Если нет возможности покинуть здание:

Держитесь подальше от окон и балкона. По возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение. Разместитесь в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

Если вы оказались под завалами:

Зовите на помощь, старайтесь высвободить руки и ноги. В случае возможности - позвоните по телефону 101. Также можете самостоятельно попытаться разобрать завал, однако не трогайте то, на чем все держится. В ожидании помощи, если есть возможность, стучите по трубам или батареям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре. По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, среди которых есть 1 ребенок.

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