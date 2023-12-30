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Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

Фото: как поступить, если попали под завал (facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Если вы попали под завалы, в первую очередь помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужб .

По возможности подавайте сигнал спасателям: 

  • кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам; 
  • ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, поскольку это может привести к взрыву.

Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы. 

Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить. 

Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности: 

  • попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало - массируйте участок выше зажатой части; 
  • не сдвигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя; 
  • если удалось выбраться - осмотрите себя и при возможности окажите первую помощь другим.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Согласно последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли 16 человек.

 

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ГСЧС