Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

По возможности подавайте сигнал спасателям:

кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;

ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, поскольку это может привести к взрыву.

Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.

Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности:

попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало - массируйте участок выше зажатой части;

не сдвигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;

если удалось выбраться - осмотрите себя и при возможности окажите первую помощь другим.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Согласно последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли 16 человек.