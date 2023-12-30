Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

Если вы попали под завалы, в первую очередь помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужб .
По возможности подавайте сигнал спасателям:
Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.
Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности:
Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.
Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.
Согласно последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли 16 человек.
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