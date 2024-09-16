Как дебаты повлияли на рейтинги Харрис и Трампа

Содержание

Общенациональные рейтинги

По опросу Reuters/Ipsos среди 1400 зарегистрированных избирателей, по крайней мере слышавших о дебатах, Харрис имеет преимущество в 5% над соперником на национальном уровне – 47% против 42%. В августе опросы Ipsos фиксировали 45% у Гаррис и 41% у Трампа.

Опрос YouGov с выборкой 1400 взрослых не выявил никаких изменений в предпочтениях избирателей. После дебатов Харрис имеет такое же преимущество над Трампом, как и до дебатов – в рамках статистической погрешности. За демократку готовы проголосовать 46%. за Трампа – 45%.

Опрос Morning Consult среди 3300 вероятных избирателей показал снижение рейтинга Трампа на 1% – с 46% до 45%. В то же время, рейтинги Харрис остаются на уровне 50% как до дебатов, так и после них.

Рейтинги в "шатких" штатах

В США очень своеобразная система выборов. В ней нужно одержать победу в определенном количестве штатов. Большинство из них стабильно голосуют за демократов или республиканцев. Однако есть те, где ни у одной из партий нет существенного преимущества. Такие штаты называют шаткими (swing states).

Во всех "шатких" штатах изменения рейтингов после дебатов произошли в пределах десятых долей процента, не превышая статистической погрешности. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight:

В Мичигане Трамп – 46,1%, Харрис – 47,6%.

В Аризоне Трамп – 47,5%, Харрис – 46,7%.

В Неваде Трамп – 47%, Харрис – 47%

В Джорджии Трамп – 47,9%, Харрис – 47,1%

В Северной Каролине Трамп – 47,4%, Харрис – 47,3%

В Висконсине Трамп – 46%, Харрис – 48,6%

В Пенсильвании Трамп – 46,9%, Харрис – 47,4%.

Другие показатели опросов, важные на выборах

По опросу Yahoo/YouGov, около половины зрителей дебатов говорят, что они ничего нового не узнали о Трампе. Узнали мало – 31%, узнали много – 21%. Однако среди тех, кто что-то узнал о Трампе, только около половины говорят о положительных знаниях. Другая половина говорит – то, что они узнали, было в основном отрицательным или смешанным.

В то же время 32% зрителей дебатов говорят, что они узнали о Харрис много, 38% – мало. Приблизительно две трети этой группы говорят, что то, что они узнали, было в основном положительным.

Опрос CNN свидетельствует, что Трамп опережает Харрис на 20% относительно вопросов управления экономикой: 55% против 35%. При этом отрыв вырос на 2% после дебатов. В вопросах миграции Трамп также существенно опережает Харрис – 56% против 33%. В исполнении роли главнокомандующего республиканец имеет меньшее преимущество – 49% против 43% у его соперницы.

Вместе с тем, Харрис опережает Трампа по теме защиты демократии – 49% против 40% и абортов – 52% против 31%.

Опрос YouGov свидетельствует, что всего по США 72% поклонников Харрис настроены проголосовать. Лишь 67% поклонников Трампа говорят то же самое. Но энтузиазм значительно меньше среди молодежи, которая нужна демократам. Лишь 78% людей младше 30 лет говорят, что они, скорее всего, пойдут на выборы. В то же время 95% людей старше 45 лет, склоняющихся к поддержке Трампа, настроены голосовать.