Как дебаты Трампа и Гаррис повлияют на помощь США Украине: объяснение эксперта

"То, что большая часть международного блока в частности была посвящена Украине, фактически началась с темы Украины - это тоже позитив. Потому что все же на таком уровне и на этом этапе, я имею в виду по времени в кампании, так много говорить об Украине это тоже хорошо", - рассказал Фарапонов.

По его мнению, такое упоминание об Украине во время дебатов свидетельствует о том, что нарративы об американской помощи будут звучать публично. В частности, не только от кандидатов в президенты, но и от кандидатов в вице-президенты.

"Поэтому, собственно, это очень хорошо. Я думаю, что условно возможно на этих дебатах планировалось на 2-3 вопроса меньше посвятить Украине, но это очень хорошо, что все же мы услышали еще раз позиции, в том числе и относительно завершения российско-украинской войны". , – говорит эксперт.

По словам Фарапонова, ответы Трампа и Гаррис во время дебатов ожидаются для аудиторий обоих кандидатов. В частности, Трамп остался верен принципам, о которых заявлял CNN в 2023 году. Тогда тоже на вопрос о том, хотите ли он победы Украины Трамп ответил: "я не мыслю категориями победы и поражения, я хочу, чтобы все эти люди перестали гибнуть", даже без распределения на украинцев и россиян.

"Он остался верен этой фразе. И в принципе это ложится в его концепцию по поводу договоренностей с Путиным, по завершению войны и т д. Единственное что он интересное сказал, что является абсолютной ложью, что якобы Камала Гаррис накануне полномасштабного вторжения якобы была отправлена на переговоры. с Зеленским и Путиным", - заметил он.

Фарапонов напомнил, что Гаррис встречалась с Зеленским на конференции по безопасности в Мюнхене, однако там не было российского диктатора Владимира Путина.

"В этот момент Гаррис не сильно отрефлексировала. Могла бы более прямо сказать, что это не правда. Такие тезисы рассчитаны на аудиторию, которая не знает деталей, была ли Гаррис действительно отправлена администрацией Байдена на переговоры с Путиным и Зеленским или нет, это выдумка. Трампа", - подчеркнул эксперт.