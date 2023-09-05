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Как дальше может развиваться наступление ВСУ и где ждать прорыва: мнения экспертов

Иллюстративное фото: эксперты рассказали, как дальше может развиваться наступление ВСУ (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина

Украинские военные прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге. Возможно, следующим большим шагом наших воинов будет освобождение Токмака.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Момент истины. С чем наступление ВСУ заходит в осень и где возможен новый прорыв".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака, его оперативное окружение или выход к югу от дороги Т0401 Токмак - Пологи.

"Когда мы сможем это сделать? Делать прогнозы дело неблагодарное. Но в целом, согласно тому движению, которое наблюдается на левом фланге, это может произойти до конца сентября. То есть прорыв второй линии в сентябре, а в октябре фактически должно начаться движение на третью", - считает Коваленко.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев настроен менее оптимистично. Он считает, что в этом уравнении очень много переменных, и трудно сказать, хватит ли ВСУ ресурсов поддерживать интенсивность операций. Особенно на фоне того, что западные союзники сдержанно воспринимают смену руководства Минобороны.

При этом с уверенностью можно говорить об ускорении темпов на Мелитопольском отрезке. И, скорее всего, от событий у Работиного, Вербового и Новопрокопки зависит судьба наступления на юг.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко предположил, что россияне там ослаблены и не смогут оказать сильное сопротивление.

"То, о чем мы говорим - Вербовое, Новопрокоповка и другие населенные пункты - это расширение нашего плацдарма. Цель которого - закрепить фланги и продвинуться вглубь обороны российских войск", - сказал он.

Ситуация на фронте

Сегодня в Генштабе сообщили, что украинские воины имели успех в направлении Работино - Новопрокоповка, они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ