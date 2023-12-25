Как далеко Армения может зайти в сближении с Западом: мнение эксерта

Армения сближается с Европейским союзом

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о диверсификации отношений в сфере безопасности не расходятся с делом. Например, достигнуты договоренности о военных поставках из Франции. В октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит определенное количество вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны. А в ноябре стало известно, что запланированные к передаче Украине легкие бронемашины Bastion поставят Армении.

С февраля 2023 года в стране работает гражданская миссия Европейского союза (EUMA). Это нейтральная миссия, которая действует исключительно на армянской территории и не имеет исполнительной функции. Она рассчитана на два года с целью способствовать стабильности в приграничных районах Армении и нормализации отношений с Азербайджаном.

Кроме того, между Брюсселем и Ереваном действует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Пашинян называет его одним из столпов реформ в Армении, говорит о стремлении максимально сблизиться с ЕС и сотрудничестве в сфере реформирования полиции, судебной системы, образования и государственного управления.

Власти Армении хотят вернуться к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС

В качестве первого шага по укреплению сотрудничества 11 декабря Евросоюз расширил миссию со 138 до 209 человек. Тогда же министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал ряд заявлений о проевропейском векторе. В частности заявил, что решение о старте переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС приветствует не только правительство, но и армянский народ. По его словам, процесс демократизации и реформирования страны "не остановится ни на секунду".

Эксперт Войцех Войтасевич говорит, что власть хотела бы вернуться к подписанию Соглашения об ассоциации. Документ уже был готов в 2013 году, но в конце концов тогдашнему президенту Сержу Саргсяну позвонили из Кремля, и он отказался. После этого Владимир Путин запустил Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

Армении важно получить безвизовый режим с ЕС

Теперь же армянские власти хотят новый договор с Евросоюзом, и расширение миссии наблюдателей стало первым шагом.

"Во-вторых, им важно получить безвизовый режим, чтобы армяне могли путешествовать в страны ЕС без шенгенских виз. Еще они хотят зону свободной торговли. В принципе, это самое важное. Кроме того, продолжаются переговоры с США и Францией о строительстве электростанции, чтобы ослабить зависимость от российских ресурсов и газа. Но быстро провести такие решения сложно, для этого нужно время", - рассказал Войтасевич.

Подробнее о том, что происходит в треугольнике Армения - Запад - Россия, - в материале РБК-Украина.