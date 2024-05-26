Как быть на связи при отключениях электроэнергии: советы Минреинтеграции

Заменить свет мы не можем, однако оставаться на связи даже при отключениях вполне возможно. Чтобы оставаться на связи, воспользуйтесь национальным роумингом.

Для этого отключите автовыбор сети:

Для Android это "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор".

Для IOS - "Параметры" - "Сотовые данные" - "Выбор сети".

Найдите и выберите доступную сеть:

Vodafone UA,

UA-KYIVSTAR,

LIFECELL.

Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. После подключения проверьте возможность исходящего вызова или SMS.

Если же что-то пошло не по плану, вы можете загрузить карту "Пунктов несокрушимости". Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или совершить телефонный звонок.

Загрузить карту можно в приложении Действие.