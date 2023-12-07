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Как будут расти цены в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики

Фото: цены в Украине будут расти быстрее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится. Однако в целом инфляция останется умеренной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в октябре ожидаемо ускорился рост цен - по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).

В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), говорится в документе.

 

Причины инфляции

"Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции - цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей", - считают в Минэкономики.

По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности главных условий формирования потребительских цен.

"До конца года, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, очевидно уже вряд ли изменится тренд по сдержанной инфляции с незначительным ее ростом в последние месяцы. Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса будут обуславливать в целом низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом", - говорится в обзоре.

Прогноз инфляции

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

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