Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ определил цели на 2024 год

"По мере формирования надлежащих предпосылок НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, увеличение гибкости курса является необходимым шагом для восстановления его роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

По данным центробанка, после перехода в режим управляемой гибкости существенно увеличились объемы операций банков без участия НБУ. Это свидетельствует об увеличении глубины межбанковского валютного рынка, а, соответственно, и усилении его устойчивости к ситуативным факторам.

"Усилилась и связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года, разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в частности, благодаря отмене в декабре ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению", - говорится в документе.

В то же время, несмотря на переход к режиму управляемой гибкости, обеспечение курсовой устойчивости остается основным средством НБУ для достижения инфляционных целей и поддержания макрофинансовой стабильности.

"НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке и компенсирует структурный дефицит на нем, позволяя курсу колебаться в обе стороны под влиянием ситуативных изменений в спросе и предложении валюты", - говорится в документе.

Ситуация в конце 2023 года – начале 2024 года

Как отмечается в отчете, в октябре - первой половине ноября 2023 года соотношение спроса и предложения на валютном рынке улучшилось. В значительной степени это обусловливалось эффектом блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе Украины, которая имела большее влияние на импорт, чем на экспорт. В то же время экспортные поступления даже незначительно увеличились вследствие наращивания пропускной способности нового морского маршрута и дунайских портов. В результате интервенции НБУ по продаже валюты уменьшились, а курс гривны укрепился.

В то же время, со второй половины ноября чистый спрос на иностранную валюту снова увеличился. Это было обусловлено как сезонными факторами, так и объективными последствиями войны. Так, повысился спрос на импортируемые продовольственные товары, товары промежуточного потребления для аграриев, горючее и отдельную продукцию машиностроения и фармацевтической промышленности. Кроме того, усиление неопределенности поступления официального финансирования и рекордные бюджетные расходы привели к повышенному спросу на валюту.

В таких условиях НБУ в декабре существенно нарастил интервенции по продаже иностранной валюты (до 3,6 млрд долл.), а обменный курс гривны в среднем ослаб на 2,6% по сравнению с ноябрем. Отрицательное сальдо интервенций НБУ в целом за квартал увеличилось до 9,3 млрд долларов (по сравнению с 7 млрд долларов в II квартале).

"Достаточные объемы интервенций и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых инструментов обеспечили контролируемость валютного рынка. В результате в IV квартале обменный курс гривны в среднем почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом", – говорится в отчете.

Гибкий курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Первоначально курс упал до 36,03 грн/доллар. Затем официальный курс доллара к концу декабря 2023 г. вырос грн/доллар до 3,98 грн/доллар.

В начале января официальный курс обновил очередной максимум – 38,22 грн/доллар. Однако затем курс начал снижаться. Сейчас он стоит 37,60.