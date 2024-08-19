Как пенсионерам за границей продолжать получать пенсии: объяснение ПФУ

Пенсионерам-переселенцам, чтобы продолжать получать пенсии, нужно каждые 6 месяцев проходить физическую идентификацию. Это касается и беженцев за границей.
РБК-Украина рассказывает, как можно пройти идентификацию с территории другой страны.
ВПЛ, которые находятся в Украине, могут пройти идентификацию лично – во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или отделение "Ощадбанка". Или через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью "Дія.Підпис".
Если пенсионер находится за границей, он может пройти идентификацию по почте. Сначала нужно получить в консульстве или посольстве Украины удостоверение о пребывании в живых.
Затем направить почтой по адресу территориального органа ПФУ, где пенсионер состоит на учете, следующие документы:
Вместо почты можно отправить сканированные копии этих документов через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.
Третий способ пройти идентификацию для ВПЛ и пенсионеров за рубежом – с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.
Фото: Документы можно отправить по почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ (gettyimages.com)
Пенсионеры могут подать заявление о прохождении видеоидентификации через контакт-центр ПФУ или веб-портал электронных услуг ПФУ. Можно выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из приложений (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).
После этого будет назначена дата сеанса, о чем пенсионеру сообщат по адресу электронной почты. Если назначенное время не подходит заявителю, он может его перенести. Для этого нужно отправить обращение на электронный адрес по вопросам идентификации vio@pfu.gov.ua.
Видеоидентификация может произойти не ранее чем через 10 рабочих дней с даты обращения, но не позднее 30 календарных дней.
Видеосеанс будет длиться около 20 минут. Во время видеозвонка работник Пенсионного фонда попросит пенсионера:
Если пенсионер указал свой номер налогоплательщика на веб-портале электронных услуг ПФУ, результат прохождения идентификации направят в его личный кабинет в раздел "Мои обращения". Данные об идентификации будут храниться в электронном пенсионном деле.
Идентификация личности – это международная практика, которая в Украине действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.
Идентификация необходима, чтобы проверить, действительно ли есть человек, который получает средства от государства, и получает ли выплаты тот, кому они были назначены. Идентификацию следует проходить каждые 6 месяцев.
Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили физическую идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.
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При подготовке материала использованы источники: ПФУ, Минсоцполитики.