Как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши: исследование

Ситуация с украинскими беженцами в Польше

Компания Deloitte совместно с УВКБ ООН проанализировала влияние, которое украинские беженцы оказывают на экономику Польши.

По состоянию на октябрь 2023 года в Польше проживало около 1 млн украинских беженцев (957 тыс. человек). Это преимущественно женщины (41%) и дети (40%). В почти половине всех домохозяйств беженцев был человек с хроническим заболеванием, в почти 10% семей – лицо с инвалидностью. Более трети всех домохозяйств беженцев в Польше – только с одним родителем, более 20% семей имели в составе пожилых людей. Каждое десятое домохозяйство бежавших от войны состояло исключительно из пенсионеров.

Несмотря на все трудности, к рынку труда украинские беженцы стали приобщаться очень быстро – в ноябре 2022 года уровень трудоустройства достиг 65%, а в июле-августе 2023 года домохозяйства украинских беженцев в основном сами себя содержали, получая 80% доходов от работы.

Фото: Беженцы быстро присоединились к рынку труда (unsplash.com)

В июле-августе 2023 года 56% беженцев декларировали наличие высшего образования и их уровень занятости был почти на треть выше, чем среди других групп.

Но беженцы из Украины еще не полностью выучили польский язык. В ноябре не владели польским 21% опрошенных. В июне 2023 года 40% официально трудоустроенных беженцев работали на работе, не требующей квалификации. Для половины опрошенных языковой барьер ограничивал доступ к услугам, а для 34% – к рынку труда.

Положение украинских беженцев на рынке труда

В настоящее время в Польше работают 225-350 тыс. беженцев из Украины. Их интеграцию облегчил высокий уровень образования и большое количество вакансий в Польше.

Высокий уровень занятости относится и к предпринимателям. 5% беженцев зарегистрировали собственный бизнес или работают как фрилансеры. Согласно опросу, в 2023 году беженцы были больше всего заняты:

на производстве (14%);

в заведениях размещения и питания (12%);

в торговле и ремонте (6%).

Согласно результатам опроса 2023 года, 20% украинских беженцев зарабатывали менее 3000 злотых (697 евро), 41% зарабатывали от 3000 до 6000 злотых (1395 евро), 12% зарабатывали больше 6000 злотых.

Фото: Работа на производстве (gettyimages.com)

Уровень жизни украинских беженцев может быть значительно ниже, чем у местных жителей даже при одинаковых доходах из-за отсутствия жилья, обращают внимание в отчете.

Налоги украинских беженцев компенсировали помощь

"Мы находим, что беженцы из Украины, которые остаются в Польше как работники, предприниматели, потребители и налогоплательщики, оказывают позитивное влияние на экономический результат, который возрастет в долгосрочной перспективе", – отмечают авторы исследования.

В целом доходы государства (ВВП) выросли на 0,8-1,1% в 2022 году и на 1,05-1,45% в 2023 году. В денежном эквиваленте это составляет 10,1-13,7 млрд злотых в 2022 году и 14,7-19,9 млрд злотых в 2023 году.

"Если оценки государственных расходов на беженцев в 15 млрд злотых в 2022 году и 5 млрд злотых в 2023 году точны, можно заключить, что они были более чем компенсированы дополнительными налоговыми поступлениями. В долгосрочной перспективе беженцы должны увеличить годовой государственный доход на около 0,85-1,3%", – говорится в отчете.