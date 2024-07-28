Как безопасно отдыхать на воде: в Минздраве дали советы

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм в мире.

О чем нужно помнить, если решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:

Не купайтесь в одиночестве, даже если вы опытный пловец.

Плавайте только в местах, определенных местными органами власти.

Не используйте непредназначенные предметы для плавания.

Не прыгайте в воду с высот и мостов.

Избегайте опасных игр на воде.

Не заплывайте за буи, следите за предупредительными знаками.

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Используйте спасательные жилеты, если не умеете хорошо плавать.

Избегайте купания во время шторма, грозы или сильного ветра.

Будьте осторожны с течениями и волнами.

Всегда держите детей в поле зрения.

Узнайте, как оказывать домедицинскую помощь при утоплении.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш отдых на воде безопасным и приятным.

Домедицинская помощь в случае утопления

Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно.

Оцените ситуацию и вызовите помощь:

Убедитесь в собственной безопасности.

Вызовите медиков и спасателей по номеру 103, 102, 112.

До прибытия помощи:

Бросьте спасательное средство.

Подплывайте к пострадавшему со спины со спасательным жилетом.

Проверьте, дышит ли человек. Если да, осторожно транспортируйте его к берегу.

Транспортировка к берегу:

Держите голову пострадавшего над водой, поднимая под мышки со спины.

Плывите к берегу, учитывая возможное повреждение шейного отдела позвоночника.

Домедицинская помощь:

Проверьте дыхание по принципу "слышу, вижу, чувствую".

Если человек не дышит, выполните 5 спасательных вдохов.

Начните сердечно-легочную реанимацию: 30 нажатий на грудную клетку, затем 2 вдоха.

Продолжайте до прибытия медиков или пока человек не начнет дышать.

После восстановления дыхания: