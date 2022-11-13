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Как безопасно вернуться домой после деоккупации: указания от ГСЧС

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 11:49
Как безопасно вернуться домой после деоккупации: указания от ГСЧС Фото: спасатели объяснили, как безопасно вернуться домой после деоккупации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Для безопасного возвращения домой после деоккупации необходимо дождаться разрешения соответствующих органов. В противном случае необходимо придерживаться ряда указаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Спасатели обращают внимание, что есть множество примеров, когда враг миновал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.

"Это - коварно, жестоко и противоречит любым законам. Но наш враг - именно такой. Так что осторожность должна быть прежде всего. Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС", - говорится в сообщении.

Что нужно делать

Как объясняют в ГСЧС, если вы уже решили возвращаться в освобожденный город или поселок в свой дом, то вам необходимо:

  • Обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.
  • В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".
  • Скачать приложение на свой смартфон: Android: https://bit.ly/3OeQwxg; Apple: https://apple.co/3HhV4B3.
  • После авторизации вы сможете сообщить саперам о вероятной угрозе в вашем доме и в режиме онлайн следить за обработкой заявки.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА предупредил, несмотря на успешное контрнаступление украинских бойцов на юге, гражданским пока рано возвращаться в свои населенные пункты.

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