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Как "хлопок" в Крыму может повлиять на контрнаступление: мнения экспертов

Фото: военный эксперт Владислав Селезнев (facebook com vladislav seleznev)
Автор: Данила Крамаренко, Карина Левицкая

Уничтожение объектов военной и топливной инфраструктуры РФ может значительно помочь украинскому контрнаступлению.

Об этом РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в материале "Хлопок" и беспилотники. О чем говорят взрывы в Крыму и на объектах в РФ.

"Украинские силы обороны готовятся к контрнаступлению. Хотя правительство не подтверждает, что это работают украинские дроны, очевидно, что это происходит в рамках подготовки к нашему контрнаступлению. Силы обороны работают дронами-камикадзе, постепенно уничтожая объекты военной и топливной инфраструктуры", - сказал Селезнев.

Он пояснил, что самолеты, корабли и танки без горючего - это "куча железа, которое не сдвинется ни вперед, ни назад". И учитывая это, эксперт отметил, что очевидно такая деятельность будет продолжаться вплоть до начала контрнаступления.

Селезнев также отметил, что чем больше объектов топливного комплекса будет уничтожено, тем меньше будет возможностей у армии РФ подвозить топливо для заправки тех же танков.

"Конечно, ключевой элемент логистической инфраструктуры российской армии, которая действует в Крыму, - это Крымский мост. Но пока технической возможности уничтожить его нет. Но придет время, и мы его уничтожим, потому что в этом есть насущная необходимость", - добавил он.

Кроме того, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун отметил необходимость отрезать Россию от Крыма.

"Лучший метод, чтобы обеспечить наше наступление и позволить врагу использовать в полной мере флот и сухопутные войска, - это сырьевая и логистическая блокада Крыма", - сказал он.

Ягун также подчеркнул, что такая же блокада будет обеспечена и южной группировке российских войск на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

"Все это в комплексе показывает, что происходят действия в том направлении, чтобы не позволить врагу свободно чувствовать себя именно в логистическом плане", - сказал эксперт.

Напомним, в конце апреля и начале мая активизировались удары по военным объектам РФ в Крыму. Что означают эти взрывы и чего ждать дальше можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, мы писали о том, что, по словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, власти готовят план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном полуострове.

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