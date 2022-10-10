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Как банки и финансовая система будут работать на Покрову: разъяснение НБУ

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 14:38
Как банки и финансовая система будут работать на Покрову: разъяснение НБУ Фото: на Покрове банки в Украине будут работать по обычному графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 14 октября - День защитников и приходящихся на пятницу защитников Украины является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы", - отметили в НБУ.

По данным пресс-службы, Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 14 октября 2022 будут работать в обычном режиме.

Напомним, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Напомним, в Украине на время войны изменили трудовое законодательство. Закон вступил в силу 24 марта и будет действовать во время военного положения.

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