Как автопроизводители экономят за счет водителей: несколько секретов индустрии

От поколения в поколение автомобили становятся менее долговечными, но все сделано так, чтобы пользователь не замечал этого как можно дольше. Какие признаки "однократности" авто нужно знать, чтобы по возможности избегать таких моделей?

Нет, мы не хотим сказать, что нынешние автомобили стали совсем плохими и ни на что не годными. Отнюдь – во многом как товар и предмет употребления они неотразимы: удобны, надежны, неприхотливы, экономичны и экологичны. При этом оставаясь в целом доступными широким массам населения. И на чем тогда остается экономить производителям? Верно: на долговечности.

Конструкторские решения, на которых экономят производители

Пожалуй, хорошо информированным автомобилистам должно быть особенно обидно, когда автопроизводители представляют свои направленные на экономию решения как особые преимущества модели. Но оставим эмоции – нам нужно выбрать машину, которая меньше всего "пострадала" от стремления сэкономить.

Двигатели . Мощная волна даунсайзинга (уменьшение литража двигателей) была немного утихла, но маленькие трехцилиндровые турбомоторчики все равно выпускаются миллионными тиражами. Для производителя это возможность сэкономить на материалах, производстве деталей и сборке, покупатель получает сложный агрегат, плотно нафаршированный высокими технологиями, с ограниченным ресурсом и невозможностью капремонта. Чтобы подсластить таблетку, водителям обещают экономию топлива, но, чтобы ее достичь, нужно тщательно следить за тахометром и не заполнять весь салон пассажирами. После этого отказ некоторых производителей от гидрокомпенсаторов и регулировочных устройств в приводе газораспределительного механизма кажется досадным пустяком.

Платформы . У ведущих автоконцернов уже по несколько поколений машин построены на так называемых модульных платформах. На самом деле это никакое не преимущество, поскольку означает, что изнутри, в техническом плане, половина машин одинаковы. И покупая какую-то большую и уважаемую машину потребитель получает утварь, одинаковую с автомобильчиком на один или на два класса ниже.

Трансмиссия . Механических коробок передач с ручным переключением предлагается все меньше и отчасти потому, что что-то упрощать у них уже некуда. Классические гидромеханические коробки-"автоматы" - огромный резерв для упрощения, точнее, их повсеместно вытесняют разного рода "роботами" и вариаторами. Которые значительно проще и дешевле, но часто проигрывают традиционным АКП по скорости переключения и удобству работы. Бесступенчатые вариаторы вдобавок недолговечны и часто не подлежат капитальному ремонту – их приходится просто заменять новыми. Другая беда – печально известные роботизированные преселективные коробки (так называемые с двумя сцеплениями): несравнимые при переключениях, они дорогие, неремонтопригодны, часто недолговечны и в реальности были бы востребованы только стритрейсерами. Но во многих моделях "роботам" уже нет альтернативы.

Интерьер. Молодые автомобилисты, вероятно, уже и не знают, что у массовых общедоступных авто могла быть совершенно мягкой обивка торпедо и дверей. В наше время жесткий пластик властвует в большинстве сегментов – вплотную к бизнес-классу. Технология производства "дубовой" отделки проще и дешевле, что и повлекло такой шаг назад.

Оборудование . Широко распространенная тенденция – глобальная моноблочность. Например, уже давно никто не заменяет отдельно разбитое стекло стоп-сигнала или поворотника. И того хуже, чаще всего одним модулем с ним сделаны фары ближнего и дальнего света. А в супермодных LED-фонарях менять приходится весь светоблок, даже если перегорел один чип-диодик. Буквально такая же картина на многих моделях с так называемыми блоками комфорта – управлением климатом, освещением, мультимедиа.

Кратко

По большому счету, приведенная выше информация мало чем поможет потребителю: олдскульных моделей, лишенных "одноразовых" инженерных решений, сегодня почти не осталось. Какой выход? Или же искать подобного динозавра среди подержанных авто, или покупать новую современную машину, хотя бы бюджетного класса. Несколько лет новый автомобиль действительно будет безотказным (этому конструкторы научились), потом еще несколько – не будет серьезных отказов, ну а после этого его придется быстро избавиться. Или готовиться к дорогим и малопроизводительным ремонтам.