Как автобусы ЛАЗ возили космонавтов в космос

Экипаж космического корабля собирается в дорогу по-особенному - тестируется, готовится, одевается в скафандры за несколько километров от ракеты, которая уже возвышается на стартовом столе. И для перевозки космонавтов к старту нужен был автобус - каким в тот первый день космической эры в 1961 году стал ЛАЗ-695Б. На покорение космоса тогда бросали все лучшее, и выбор ЛАЗов был не случайным - львовские автобусы были наиболее современными и технически, и по дизайну. Последнее тоже было важно, ведь каждый старт был событием и его через телевидение наблюдал весь мир.

Существовало несколько поколений космических ЛАЗов, и отметим, что главными всегда были один-два экземпляра новейшей модели - они везли непосредственно космонавтов. Кроме того, специализированные автобусы старшего возраста могли тоже ехать в предстартовом кортеже, но они играли уже вспомогательную роль. В скобках ниже мы указываем годы службы ЛАЗа в качестве флагмана.

ЛАЗ-695Б (1961 - 1968 гг.)

У "гагаринского" автобуса относительно стандартного ЛАЗ-695Б был перепланирован салон. Справа установили два высоких мягких кресла vis-à-vis со столиком посередине - для космонавта № 1 и его дублера, который оставался рядом вплоть до посадки "первого" в лифт, поднимавший космонавта в кабину корабля. Остальные кресла по левому борту - для сопровождающих лиц. В салоне было оборудование для киносъемки и радиосвязь, плюс вентиляторы, чтобы одетым в скафандры космонавтам не было жарко. Для подключения электрооборудования скафандров были специальные розетки, на окнах - шторы от солнца и посторонних глаз.

ЛАЗ-695Е (1968 - 1971 гг.)

Когда отечественная космонавтика перешла на трехместные корабли "Союз", пришлось заказать новые автобусы с местами для шести космонавтов (с дублерами) - на базе актуальной на тот момент модели ЛАЗ-695Е. Удивительно, но на этот раз имел место минимум переделок - сиденья заменили на более комфортные кресла с обивкой из ткани и не более. Дело в том, что сначала в кораблях этой серии экипажи стартовали без скафандров, поэтому подключать к автобусу было нечего.

ЛАЗ-695М (1971-1974 гг.)

В следующем поколении космические автобусы заказали сразу в двух экземплярах. Новая модель ЛАЗ-695М тоже не имела больших отличий, внешняя особенность - дальнобойный прожектор на крыше, как на междугородней модели ЛАЗ-695Н. Одна такая машина возила основной экипаж, вторая - дублеров.

ЛАЗ-699П (1974 - 2008 гг.)

Следующие ЛАЗы для космонавтов были специальной модификации с заводским индексом ЛАЗ-699П, созданные на базе продленной туристической модели -669Н "Украина". Их салон теперь состоял из трех герметичных отсеков. Тогда отечественная космонавтика уже перешла на длительные многомесячные полеты, поэтому окна получили двойное стекло, система вентиляции включала кондиционер с фильтрами - перед длительной экспедицией экипаж тщательно защищали от земных вирусов и бактерий.

Главным отсеком салона ЛАЗ-699П был центральный, в нем три кресла для космонавтов и три кресла для врачей, которые следили за параметрами организмов членов экипажа. На борту было смонтировано оборудование для подключения системы вентиляции скафандров. Кресла космонавтов были установлены по правому борту и могли вращаться.

Кормовой отсек был с девятью креслами для сопровождающих, которые не имели права контактировать с пассажирами главного салона. Здесь был туалет, бар-холодильник и гардероб. Между двумя задними салонами был тамбур-шлюз, где действовала установка для уничтожения пыли, которую заносили на себе пассажиры с улицы. Данный автобус щедро оснастили дополнительным оборудованием: в частности, аудиосистема, телеэкраны, специальное освещение для улучшения качества съемки в салоне (для тележурналистов).

Доработки в техническом плане включали двигатель с экранированной системой зажигания для подавления радиопомех и пневматическую подвеску с управлением уровнем пола.

ЛАЗ-5255 (1991 - 2015 гг.)

Новейший автобус ЛАЗ-5255 "Карпаты" не пошел в большую серию, но для Центра подготовки космонавтов специально сделали два экземпляра. Независимая пневмоподвеска, дизель КамАЗ, большой, полностью "стерильный" салон для космонавтов, отделенный от входной двери стеклянными перегородками - тамбуром. Кресел было всего двенадцать, на месте была система для внутренней вентиляции скафандров, радиосвязь и мощный кондиционер. Отличить эти львовские машины можно по надписям на бортах: "Звездный" и "Байконур". На первом выезжал на старт основной экипаж, на втором второй - дублеры.

Коротко

Осталось добавить, что выбор именно ЛАЗов в качестве транспорта для космонавтов говорит об их высокой технической надежности. Ведь, чтобы попасть на нужную точку орбиты, момент старта просчитывается с большой точностью: день, час, минуты и секунды. И в случае опоздания переносить запуск ракеты придется, возможно, на несколько дней. Поэтому, получается, космонавты и весь Байконур на ЛАЗы могли вполне положиться.