Как 31 октября будут выключать свет: "Укрэнерго" вводит графики в части областей

В субботу, 31 октября, в части областей Украины вынуждены будут ввести графики ограничения потребления из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Украинцы просят следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Из - за обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться .

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно , когда она появляется по графику.

Меры по ограничению потребления будут действовать в части украинских областей в течение дня.

Напомним, что 30 октября в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света, из-за чего обычные графики временно прекратили действовать.

Такое решение было принято по распоряжению "Укрэнерго".

Кроме того, в тот же день утром обесточивание задело и столицу. На правом берегу Киева произошла авария на оборудовании одного из энергообъектов, который ранее получил повреждения в результате российских обстрелов.

Поэтому плановые отключения электроэнергии в этой части города временно отменили до стабилизации ситуации.