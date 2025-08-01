RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

JTI Украина увеличила налоговые отчисления на 75%: названа сумма

Фото: JTI Украина увеличила налоговые отчисления на 75% (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом полугодии 2025 года компания JTI Украина перечислила в государственный бюджет 21,2 млрд грн налогов. Это на 75% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Основными факторами роста стали законодательные изменения - в частности, повышение ставок акцизного налога, а также улучшение операционных показателей компании и изменение валютного курса. Наибольшую долю в налоговых поступлениях традиционно составил акциз (16,4 млрд грн, +81% к первому полугодию 2024) и НДС (2,76 млрд грн, +73%) - результат стабильного спроса, адаптации к регуляторным изменениям и сбалансированного управления денежными потоками.

Существенный рост также зафиксирован по другим статьям: налогу на прибыль (+45%), таможенным платежам (+37%), ЕСВ (+24%), налогу на доходы физических лиц и военному сбору (+36%).

"В первом полугодии мы последовательно выполняли все требования налогового законодательства. Для нас это не только обязанность, а часть корпоративной ответственности - быть надежным партнером государства, особенно в условиях военного положения", - отметила финансовый директор JTI Украина Ольга Сулицкая.

Вместе с налоговыми обязательствами JTI Украина продолжает инвестировать в социальные инициативы. С начала 2022 года компания направила более 270 млн грн на поддержку сотрудников и общин, еще 6,3 млн долларов было привлечено благодаря проектам с JT Group.

В 2025 году проекты сконцентрированы в нескольких ключевых направлениях, имея целью повышение инклюзивности общин через улучшение доступности, благосостояния и внедрение программ долгосрочного воздействия.

Такой подход является ключевым в условиях, когда прозрачная и ответственная деятельность бизнеса формирует основу для экономического восстановления страны.

Как сообщалось, компания JTI Украина дополнительно инвестирует около 60 млн долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет.

Новая инвестиция связана с запуском нового продукта компании - устройства электрического нагрева табака Ploom X Advanced.

Читайте РБК-Украина в Google News