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James Webb працюватиме довше, ніж це очікувалося. У NASA пояснили чому

Автор: Сергій Пишкін

Після запуску телескопа James Webb, який відбувся 25 грудня, вчені проаналізували його початкову траєкторію. Виявилося, що палива буде достатньо, аби продовжити його очікуваний термін роботи у космосі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

З’ясувалося, що обсерваторія витратить менше палива, аби дістатися точки Лагранжа, у зв’язку з чим James Webb буде здатний продовжувати свою роботу більше ніж 10 років, хоча мінімальний базовий термін місії становив лише п’ять років.

Все ж ще є достатньо факторів, які можуть вплинути на тривалість його роботи.

Зазначається, що ракетне паливо необхідне не лише для того, аби доставити обсерваторію до її кінцевого пункту у космосі, але і для коригування траєкторії, маневрів для "утримування станції" й управління імпульсом, який підтримує орієнтацію Вебба у просторі.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці обсерваторії James Webb, чому вона настільки важлива для вивчення Всесвіту й чому її запуск переносили протягом більше ніж 14 років.

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NASA