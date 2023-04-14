В Изюмском районе два человека подорвались на вражеских минах

В пятницу, 14 апреля, в Изюмском районе на вражеских минах подорвались два человека, их уже госпитализировали в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Первый случай произошел около 11:00 возле села Степное во время обхода линии электропередач работниками "Харьковоблэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них, мужчина 1977 года, наступил на мину, в результате чего получил травматическую ампутацию правой стопы.

"Второй - произошел прямо на рынке в г. Изюм по улице Цусимской. Женщина, 1994 года рождения, во время хозяйствования рядом с киоском наступила на противопехотную мину", - добавили в ГСЧС.

Взрывом ей повредило ногу. Все пострадавшие находятся на лечении в лечебных учреждениях.