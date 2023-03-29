В Изюмском районе автомобиль подорвался на российской мине, погибли два человека

В Изюмском районе Харьковской области, недалеко от города Барвенково, на мине подорвался легковой автомобиль. В результате взрыва погибли два человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате взрыва погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина. Также двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения. В настоящее время их госпитализировали.
"В очередной раз призываю всех! Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным дорогам. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", - пишет Синегубов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в канун пасхальных праздников и поминальных дней ряд кладбищ будет закрыт. Все из-за минной опасности.
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