RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Ізюмському напрямку ЗСУ ліквідували ворожий пункт управління

Фото: ЗСУ знищили пункт управління окупантів на Ізюмському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові виявили та ліквідували ворожий пункт управління на Ізюмському напрямку. Окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що група бійців спеціального призначення Нацгвардії виявила на Ізюмському напрямку скупчення ворожої техніки та місце проживання особового складу противника.

Розвіддані були передані бійцям ЗСУ, після чого важким та прицільним вогнем артилерії українські захисники знищили пункт управління окупантів.

"Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вдалося знищити понад 30 одиниць техніки окупантів, з яких більше половини - танки, а також БТРи, БМД та МТЛБ.

Нагадаємо, з початку війни проти України Росія втратила вже близько 23 200 своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниНацгвардія