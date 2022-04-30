На Ізюмському напрямку ЗСУ ліквідували ворожий пункт управління

Українські військові виявили та ліквідували ворожий пункт управління на Ізюмському напрямку. Окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Таким чином вдалося знищити понад 30 одиниць техніки окупантів, з яких більше половини - танки, а також БТРи, БМД та МТЛБ.

"Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться у повідомленні.

Розвіддані були передані бійцям ЗСУ, після чого важким та прицільним вогнем артилерії українські захисники знищили пункт управління окупантів.

Зазначається, що група бійців спеціального призначення Нацгвардії виявила на Ізюмському напрямку скупчення ворожої техніки та місце проживання особового складу противника.

Нагадаємо, з початку війни проти України Росія втратила вже близько 23 200 своїх військових.

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