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Під Ізюмом ворог зазнав втрат, збиті два російських літаки, - Харківська ОВА

Фото: під Ізюмом армія РФ зазнала втрат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зазнали великих втрат під містом Ізюм Харківської області. Українські військові збили два ворожі літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова під час телемарафону.

За його словами, поблизу Ізюма знову відбувся бій, проте українські військові відкинули наступ ворога. ЗСУ вдалося ліквідувати два літаки противника.

Крім того, 24 березня російська армія з вертольотів обстріляла свої ж позиції.

"Знищили доволі велику кількість живої сили противника та військової техніки", - зазначив Синєгубов.

На деяких напрямках у Харківській області українські бійці йдуть в контрнаступ, відсуваючи ворога до своїх кордонів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли військові частину поблизу Дніпра. Окупанти застосували ракети.

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