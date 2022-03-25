Окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі
Фото: у Дніпрі окупанти обстріляли військову частину (t.me/Tsaplienko)
Російські окупаційні сили обстріляли військову частину поблизу Дніпра. Армія РФ завдали ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра", - зазначив голова області.
В результаті удару сталися серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають людей.
Нагадаємо, що увечері та вночі українські військові знищили декілька російських дронів в Одеській області.
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