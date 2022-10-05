В Изюме задержали экс-правохранителя, который "сдавал" врагу патриотов во время оккупации

"Работники ДБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области задержали бывшего украинского правоохранителя, который после оккупации города Изюм "трудоустроился" в так называемой "народной милиции" оккупантов", - пишет ДБР.

Во время оккупации предатель помогал врагу патрулировать город и докладывал россиянам о патриотически настроенных украинцах. После этого российские военные проверяли людей и часто применяли против них пытки.

"После освобождения Изюма и бегства захватчиков работники ДБР установили местонахождение экс-правохранителя. Во время задержания он пытался сбежать, но наступил на противопехотную мину, которую установили россияне. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 111 УК предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.