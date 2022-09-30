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В Изюме обнаружили склад оккупантов с боеприпасами и пропагандистскими листовками

Новина українською →
Изюм, Пятница 30 сентября 2022 13:30
В Изюме обнаружили склад оккупантов с боеприпасами и пропагандистскими листовками Фото: в Изюме ГБР обнаружило покинутый склад оккупантов (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители обнаружили в освобожденном Изюме Харьковской области склад оккупантов. В нем нашли боеприпасы и пропагандистские листовки для так называемого "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Склад находился на территории Изюмского лесхоза. Во время оккупации там базировалась 1-я танковая дивизия российской армии. Листовки завезли с территории РФ, макулатуру распространяли с помощью авиации.

Российские войска, убегая, бросили арсенал боеприпасов, в том числе снаряды для систем реактивного залпового огня. Их передали украинским защитникам.

Отмечается, что 1 танковая дивизия РФ участвовала в оккупации Тростянца Сумской области. Это подтверждают и документы военных РФ, найденные работниками ГБР ранее.

"Впрочем, как и в Тростянце, так и в Изюме оккупанты не смогли закрепиться на позициях, убежали и оставили технику и боекомплекты", - говорится в сообщении.

Фото: в Изюме обнаружили покинутый склад оккупантов (dbr.gov.ua)

Напомним, 11 сентября ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Изюма.

По предварительным данным, в городе во время оккупации погибли более тысячи человек.

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