В Изюме эксгумировали тела людей, которых расстреляли при попытке эвакуироваться весной

В понедельник, 31 октября, в Изюме (Харьковская область) правоохранители эксгумировали тела трех человек. Российские военные расстреляли их еще в марте, когда гражданские пытались эвакуироваться из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Колонна военных РФ 7 марта зашла в Изюм. Им навстречу в автомобиле ехали трое мужчин. Нелюди расстреляли авто с гражданскими. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - говорится в сообщении.

Уже сегодня на кладбище в Изюме полицейские сводного отряда изъяли остатки погибших. Как сообщают правоохранители, младшему было 20 лет, его отцу - 46, а их знакомому - 56. Полицейский сообщил, что после обстрела автомобиль сгорел. И останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями. Чтобы идентифицировать тела, будут проведены исследования, отобраны образцы ДНК и установлены, по возможности, причины их смерти

"Местные рассказывают, что расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", - добавили в полиции.