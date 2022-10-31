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В Изюме эксгумировали тела людей, которых расстреляли при попытке эвакуироваться весной

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 19:13
В Изюме эксгумировали тела людей, которых расстреляли при попытке эвакуироваться весной Фото: В Изюме эксгумировали тела людей, которых расстреляли при попытке эвакуировать весной (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 31 октября, в Изюме (Харьковская область) правоохранители эксгумировали тела трех человек. Российские военные расстреляли их еще в марте, когда гражданские пытались эвакуироваться из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Колонна военных РФ 7 марта зашла в Изюм. Им навстречу в автомобиле ехали трое мужчин. Нелюди расстреляли авто с гражданскими. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - говорится в сообщении.

Уже сегодня на кладбище в Изюме полицейские сводного отряда изъяли остатки погибших. Как сообщают правоохранители, младшему было 20 лет, его отцу - 46, а их знакомому - 56. Полицейский сообщил, что после обстрела автомобиль сгорел. И останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями. Чтобы идентифицировать тела, будут проведены исследования, отобраны образцы ДНК и установлены, по возможности, причины их смерти

"Местные рассказывают, что расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", - добавили в полиции.

Всего в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Недавно в Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных.

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