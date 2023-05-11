В Изюме мужчина наступил на российский "Лепесток": остался без ноги

"11 мая около 07:30 произошел очередной несчастный случай, когда мирный житель деоккупированного г. Изюма подорвался на противопехотной мине типа ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении.

44-летний мужчина наступил на мину и получил минно-взрывную травму в виде ампутации левой стопы. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Отметим, что мина ПФМ-1 "Лепесток" - это чрезвычайно опасная противопехотная мина нажимного действия. Она предназначена, чтобы калечить людей, гарантированно травмируя нижние конечности. При этом для приведения ее в действие достаточно приложить небольшое усилие - от нескольких килограмм.

"Лепесток" - это взрывоопасный предмет, который не изымается, а уничтожается саперами на месте обнаружения. При минировании он может застрять в ветках или остаться на крышах домов.

Напомним, вчера в Херсонской области тракторист подорвался на вражеской мине.

Кроме того, трактор подорвался в Ровенской области - один человек погиб, а еще один пострадал.

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