В Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб, 80% інфраструктури зруйновано

"Як і по всій окупованій території, росіяни скоювали військові злочини і намагалися їх приховати. Щонайменше, тисяча місцевих жителів загинула в результаті військових дій. Але ми вважаємо, що ще більша кількість людей постраждали, тому що окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я. Доступ до ліків був обмежений, росіяни розграбували всі аптеки", – зазначив депутат.

За словами Стрельникова, сьогодні у звільненому Ізюмі гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація важко хворих і поранених. В цей час в місті Ізюмі залишається близько 10 тисяч мирних жителів.

"В результаті агресії Росії понад 80% інфраструктури в місті зруйновані. Це і приватні будинки, і багатоквартирні та промислові потужності. Але найжахливіше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємося на допомогу обласної влади", - додав Стрельников.