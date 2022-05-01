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В Ізюмі стався вибух у районі штабу Герасимова, - Геращенко

Фото: в Ізюмі пролунав вибух (Getty Images/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.

"Годину тому щось дуже сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів", - написав він.

За даними Геращенка, саме тут знаходиться ставка керівника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що президент Росії Володимир Путін приймав рішення про вторгнення в Україну у вузькому колі "яструбів", серед яких був і Валерій Герасимов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Герасимов обіцяв Путіну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей за 3-4 дні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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