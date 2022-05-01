В Ізюмі стався вибух у районі штабу Герасимова, - Геращенко

У неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон , щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.

За даними Геращенка, саме тут знаходиться ставка керівника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ.

"Годину тому щось дуже сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів", - написав він.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що президент Росії Володимир Путін приймав рішення про вторгнення в Україну у вузькому колі "яструбів", серед яких був і Валерій Герасимов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Герасимов обіцяв Путіну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей за 3-4 дні.

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