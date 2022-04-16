З Ізюма на територію Росії примусово вивезли понад 50 осіб

За його словами, люди відмовлялися добровільно виїжджати навіть за повної інформаційної ізоляції та дезінформації з боку окупантів щодо "падіння" Києва та Харкова.

Зазначається, що автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску "Чугунівка" і далі рушили в невідомому напрямку.

Окрім того, родичів громадян, які стали жертвами випадків насильницького вивезення з Ізюма до РФ, просять негайно повідомляти про це поліції.

Також тим, хто виходить на зв'язок, рекомендують уникати контактів з озброєними людьми, не повідомляти персональну інформацію про себе або членів своєї сім'ї, не підписувати жодних документів і не давати нікому свої паспорти.

За словами Стрельника, з окупованого Ізюма вже давно надходили свідчення, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують людей, які перебувають в повній інформаційній ізоляції. Вони розповсюджували різноманітні неправдиві дані про ситуацію в країні та місті.

"Без сумніву, це є злочином проти людяності, і всі його організатори і виконавці повинні бути покарані якнайсуворіше, відповідно до законів воєнного часу", - написав Стрельник.