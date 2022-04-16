З Ізюма на територію Росії примусово вивезли понад 50 осіб

У Харківській області російські окупанти у співпраці з місцевими колаборантами організували примусову депортацію з міста Ізюм понад 50 містян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максима Стрельника.
За його словами, люди відмовлялися добровільно виїжджати навіть за повної інформаційної ізоляції та дезінформації з боку окупантів щодо "падіння" Києва та Харкова.
Зазначається, що автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску "Чугунівка" і далі рушили в невідомому напрямку.
Окрім того, родичів громадян, які стали жертвами випадків насильницького вивезення з Ізюма до РФ, просять негайно повідомляти про це поліції.
Також тим, хто виходить на зв'язок, рекомендують уникати контактів з озброєними людьми, не повідомляти персональну інформацію про себе або членів своєї сім'ї, не підписувати жодних документів і не давати нікому свої паспорти.
За словами Стрельника, з окупованого Ізюма вже давно надходили свідчення, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують людей, які перебувають в повній інформаційній ізоляції. Вони розповсюджували різноманітні неправдиві дані про ситуацію в країні та місті.
"Без сумніву, це є злочином проти людяності, і всі його організатори і виконавці повинні бути покарані якнайсуворіше, відповідно до законів воєнного часу", - написав Стрельник.
Раніше ми повідомляли, що сили спецоперацій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом.
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