Ізюм не захопили. Але там йдуть бої, - Арестович

Місто Ізюм в Харківській області не захоплене противником і інформація про це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави ОП Олексія Арестовича.

Він спростував інформацію про те, що місто Ізюм захоплене. Однак повідомив, що там йдуть бої.

"Повідомлення про те, що противник нібито захопив Ізюм, не відповідають дійсності, там зараз тривають бої й Збройні Сили України завдають поразки противнику", - сказав Олексій Арестович.

Також він підкреслив, що й інші українські міста героїчно тримають оборону.

"Героїчно тримаються Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка, не дають противнику просуватися вперед", - підкреслив радник керівника ОП.

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