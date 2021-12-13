Вилучили "товар" на 1,5 млн гривень: у Києві затримали наркоторговців

У Києві правоохоронці затримали двох наркоторговців. У них вилучили наркотики на 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Схему організував 41-річний мешканець столиці. Для збуту наркотиків він створив інтернет-магазин. Серед "товару" були кокаїн, метадон, LSD, екстазі. Він віддавав наркотики покупцям сам чи через закладки.

Для розширення свого "бізнесу" чоловік залучив 31-річного киянина. Йому було доручено віддавати великі партії. За таку "роботу" він отримував понад 100 тисяч гривень на місяць.

Правоохоронці отримали докази наркоторгівлі та затримали зловмисників. У них вдома провели обшуки, де вилучили 250 г кокаїну, 150 г метадону, понад 250 таблеток екстазі, марки ЛСД, канабіс, а також кошти в іноземній валюті та матеріали для фасування. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 1,5 мільйона гривень.

Фото: у Києві викрили наркомережу (mvs.gov.ua)

Діяльність інтернет-магазину заблоковано. Усе вилучене спрямовано на проведення експертних досліджень.

Слідчі повідомили 41-річного фігуранта про підозру. Суд вже вибрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.