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5,5 тонн наркотиків: у Сумській області на держпідприємстві вирощували коноплі

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Суми, П'ятниця 10 грудня 2021 20:15
5,5 тонн наркотиків: у Сумській області на держпідприємстві вирощували коноплі Фото: під Сумами в теплицях вирощували коноплю з крапельним поливом (facebook.com/permalink)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сумській області на території Державного підприємства в місті Глухів правоохоронці виявили теплиці і склади з коноплями. Вартість вилучених нарковмісних рослин становить понад 55 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, злочинне угруповання під виглядом легального виробництва на території держпідприємства вирощувало коноплі. Для цього використовувалися приміщення, обладнані спеціальними лампами і крапельним поливом.

В ході обшуків, які проводилися на територіях Сумської та Київської областей, виявлено понад 1,5 тисячі поліетиленових мішків і коробок з речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс. Вага кожного з них становить від 5,5 до 60 кілограмів.

"Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 55 мільйонів гривень", - уточнили в прокуратурі.

Вирішується питання про арешт майна та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вирощування наркотичної речовини.

Фото: під Сумами в теплицях вирощували коноплі з крапельним поливом (facebook.com/permalink)

Нагадаємо, наприкінці вересня правоохоронці виявили в одному з прикордонних сіл Закарпатської області підземну нарколабораторію, де вирощували коноплі.

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