"Вибачте, але маємо, що маємо". У Черкасах заговорили про подорожчання проїзду через проблеми з пальним

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що в місті виникла тимчасова відсутність пального на АЗС. У зв'язку з цим в місті очікується подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Бондаренка до Facebook .

"Що стосується вартості проїзду в маршрутних автобусах, на сьогодні виникла тимчасова відсутність пального на АЗС у зв'язку з аварією і ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ. Зрозуміло, що якщо бензин подорожчає вдвічі, то зросте вартість проїзду. Це вимушений крок, який міська влада не хоче на себе брати, але змушена йти назустріч перевізникам", - заявив мер Черкас.

Він також додав, що міська рада розпочинає процедуру підняття вартості проїзду виключно через підвищення вартості пального.

"Так що друзі, вибачте, але маємо, що маємо", - додав Бондаренко.