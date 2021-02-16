Відома серед прихильників Трампа соцмережа Parler відновила роботу

Сервіс мікроблогів Parler, який користується популярністю серед прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, відновить роботу з понеділка, 15 лютого. Про це оголосив директор, який володіє соцмережею однойменної компанії Марк Меклер,

Він пообіцяв домогтися процвітання соціальної мережі, що цінує свободу слова, цивільний діалог і недоторканність приватного життя.

"У Parler досвідчена команда, і йти ми не збираємося. Коли нас відключили від інтернету в січні ті, хто хоче позбавити голосу десятки мільйонів американців, ми пообіцяли собі, що повернемося навіть сильніше, ніж були", - сказав Меклер.

Меклер зазначив, що додаток буде працювати на серверах, які не залежать від провідних IT-компаній.