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Відома серед прихильників Трампа соцмережа Parler відновила роботу

Автор: Артур Родивилов

Сервіс мікроблогів Parler, який користується популярністю серед прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, відновить роботу з понеділка, 15 лютого. Про це оголосив директор, який володіє соцмережею однойменної компанії Марк Меклер,

Про це повідомляє New York Post.

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Він пообіцяв домогтися процвітання соціальної мережі, що цінує свободу слова, цивільний діалог і недоторканність приватного життя.

"У Parler досвідчена команда, і йти ми не збираємося. Коли нас відключили від інтернету в січні ті, хто хоче позбавити голосу десятки мільйонів американців, ми пообіцяли собі, що повернемося навіть сильніше, ніж були", - сказав Меклер.

Меклер зазначив, що додаток буде працювати на серверах, які не залежать від провідних IT-компаній.

Parler - невелика соціальна мережа, популярна серед консервативних користувачів, куди мігрували багато прихильників Дональда Трампа. Вона була заснована в 2018 році.

Раніше в компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що Трамп відреагував на блокування свого особистого облікового запису в Twitter.

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