Вивчать злочини Росії. Міжнародний кримінальний суд відправить в Україну 42 слідчих

За його словами, Міжнародний кримінальний суд уклав угоду про співпрацю зі спільною групою, сформовану Польщею, Литвою та Україною. Слідчі відправляться в Україну наступного тижня.

"Наступного тижня 42 слідчі відправлять в Україну. Це - найбільше відправлення, яке коли-небудь робило мою установу", - заявив Хан.

Серед тих, хто скоро приїде в Україну, будуть 30 фахівців з Нідерландів - судмедексперти та аналітики.

Він додав, що суд не займає позицію жодної зі сторін. Слідчі вестимуть незалежне розслідування, яке допоможе притягнути до відповідальності військових злочинців.