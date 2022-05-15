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Вивчать злочини Росії. Міжнародний кримінальний суд відправить в Україну 42 слідчих

Фото: в Україну приїдуть міжнародні слідчі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні прибудуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду. Вони будуть займатися військовими злочинами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана виданню Le Monde.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд уклав угоду про співпрацю зі спільною групою, сформовану Польщею, Литвою та Україною. Слідчі відправляться в Україну наступного тижня.

"Наступного тижня 42 слідчі відправлять в Україну. Це - найбільше відправлення, яке коли-небудь робило мою установу", - заявив Хан.

Серед тих, хто скоро приїде в Україну, будуть 30 фахівців з Нідерландів - судмедексперти та аналітики.

Він додав, що суд не займає позицію жодної зі сторін. Слідчі вестимуть незалежне розслідування, яке допоможе притягнути до відповідальності військових злочинців.

Нагадаємо, що французькі експерти разом з українськими фахівцями ідентифікували особи п'яти жертв у Бучі.

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