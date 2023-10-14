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Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (mfa.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Из Тель-Авива в Бухарест вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера МИД Украины Олега Николенко.

По его словам, на борту находится 207 граждан Украины, среди которых 63 – дети.

"Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев", - сообщил Николенко.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, было распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

Вчера в МИД сообщили, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль в минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

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