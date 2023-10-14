Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами

Из Тель-Авива в Бухарест вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера МИД Украины Олега Николенко.
По его словам, на борту находится 207 граждан Украины, среди которых 63 – дети.
"Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев", - сообщил Николенко.
После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также среди погибших и пострадали.
Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, было распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.
Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.
Вчера в МИД сообщили, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль в минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.
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