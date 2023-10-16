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Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами

Фото: из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Татьяна Степанова

Из Тель-Авива в Клуж (Румыния) вылетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Израиле.

Как сообщили в посольстве, 16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

"Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - отметили в ведомстве.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, было распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

В МИД сообщили, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

14 октября из Тель-Авива в Бухарест из Тель-Авива в Бухарест вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту.

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Израильэвакуация