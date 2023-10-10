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В израильском кибуце нашли тела около 40 младенцев и детей, - СМИ

Вторник 10 октября 2023 19:52
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В израильском кибуце нашли тела около 40 младенцев и детей, - СМИ Иллюстративное фото: в израильском кибуце нашли тела около 40 младенцев и маленьких детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В израильском кибуце (сельскохозяйственная коммуна) Кфар-Аза, который находился под контролем боевиков ХАМАС, обнаружили тела около 40 детей и младенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на i24.

По информации издания, израильские военные впервые допустили представителей СМИ в населенный пункт, который был частично разрушен в результате боевых действий.

В израильском кибуце нашли тела около 40 младенцев и детей, - СМИФото: Кфар-Аза на карте (скриншот)

"Солдаты сталкиваются с невообразимыми ужасами, извлекая тела жертв, среди которых около 40 младенцев и маленьких детей - некоторые с отрубленными головами", - пишут журналисты.

При этом, как отмечает издание, припаркованные на улицах машины были полностью сожжены. В Кфар-Азу ворвались 70 вооруженных террористов, и их тела до сих пор лежат на земле.

В израильском кибуце нашли тела около 40 младенцев и детей, - СМИФото: ХАМАС убили мирных жителей в кибуце Израиля (i24news.tv)

"Это не война, не поле боя. Вы видите младенцев, мать, отца, в их спальнях, в их защитных комнатах, и как террористы убивают их. Это массовое убийство", - заявил генерал-майор ЦАХАЛа Итай Верув.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

Террористы также публиковали ужасающие видео своих издевательств над гражданскими в сети.

При этом вчера, 9 октября, один из представителей ХАМАС пригрозил, что за каждый удар по сектору Газа без предупреждения они будут казнить одного из пленных мирных израильтян.

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