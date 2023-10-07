RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильским медикам запретили покидать страну

Фото: медикам приказали не покидать Израиль из-за большого количества раненых (facebook com tzahalonline)
Автор: Данила Крамаренко

Министерство здравоохранения Израиля из-за нападения ХАМАС и большого количества пострадавших запретило работникам медицинской сферы выезжать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что завтра в пределах 80 км от границы с Сектором Газа закроют детские поликлиники, а также отменят все амбулаторные и плановые процедуры. А некоторые больницы в центральной части будут принимать только тех, кто нуждается в неотложной помощи.

Причина - больницы в южной части страны будут сосредоточены на оказании помощи пострадавшим от нападений ХАМАС и в боевых действиях с террористами.

При этом если пациенту назначена процедура в больнице или посещение клиники в понедельник, рекомендуется дважды уточнить, следует приходить или нет. Пациентов по возможности просят обращаться к врачам посредством онлайн звонков.

Также сообщается, что всем сотрудникам медицинской системы приказано отменить планы выезда за пределы страны. Всему медицинскому персоналу, который в настоящее время находится за пределами Израиля, предложили вернуться.

 

Напомним, ранее сообщалось, что израильские войска уже вернулись в южные приграничные города. Сейчас там продолжается зачистка.

В результате утренних и дневных атак погибли десятки и пострадали сотни израильтян. Армия обороны нанесла ответные удары по объектам в Секторе Газа. Детальнее - в онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильПалестина