Израильским медикам запретили покидать страну

Сообщается, что завтра в пределах 80 км от границы с Сектором Газа закроют детские поликлиники, а также отменят все амбулаторные и плановые процедуры. А некоторые больницы в центральной части будут принимать только тех, кто нуждается в неотложной помощи.

Причина - больницы в южной части страны будут сосредоточены на оказании помощи пострадавшим от нападений ХАМАС и в боевых действиях с террористами.

При этом если пациенту назначена процедура в больнице или посещение клиники в понедельник, рекомендуется дважды уточнить, следует приходить или нет. Пациентов по возможности просят обращаться к врачам посредством онлайн звонков.

Также сообщается, что всем сотрудникам медицинской системы приказано отменить планы выезда за пределы страны. Всему медицинскому персоналу, который в настоящее время находится за пределами Израиля, предложили вернуться.